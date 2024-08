Amici 24 famoso professore ritorna con un ruolo inedito | i nomi dei giudici del Serale

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Manca sempre meno ad24 e tanti nodi devono essere ancora sciolti. In attesa di scoprire la nuova classe che si metterà in gioco, gli appassionati del talent show aspettano il primo appuntamento per conoscere la squadra dei docenti. In queste ore, non a caso, èto in voga il nome di Garrison e qualcuno sospetta che sia pronto a tornare tra i prof. Ma sarà davvero così? A quanto pare il coreografo avrà un altro tipo di. Intanto aumentano le voci sull’arrivo di Fedez nei panni di giudice del24: il ritorno di Garrison Il 15 settembre 2024 comincerà l’avventura di24 nel classico appuntamento domenicale su Canale 5. Sarà l’occasione per conoscere i docenti della nuova edizione, così come la classe che punterà al. Sui prof, tuttavia, emergono ancora tanti punti interrogativi, specie dopo le voci del ritorno di Garrison.