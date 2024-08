Tennis Alessandro Giannessi si ritira | Questo sport è stato per me insegnante di vita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Dopo diversi problemi fisici,ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica all’età di 34 anni. Lo spezzino chiude una carriera nella quale ha ottenuto il massimo, ha raggiunto il numero 84 del mondo, ha vinto un match a livello Slam allo US Open 2016 e ha vinto 13 partite nel circuito maggiore. Ecco il suo post Instagram che annuncia il ritiro ufficiale dall’attività: “Ciao ragazzi, ciao amici come ben sapete non è molto nel mio stile scrivere e mettere dei post ma penso che in questa circostanza sia giusto farlo. Il 2024 sarà la mia ultima stagione data professionista, ho cercato di prendermi del tempo per pensare e sono giunto alla difficile conclusione che sia il momento di voltare pagina nella mia