Mediaset Lancia My Wonderful Life | Nel Cast Onur Tuna E Hilal Altinbilek!

(Di martedì 27 agosto 2024), Zuleyha, amata protagonista di “Terra Amara”, torna in Italia con una nuova serie ricca di misteri e sorprese. Scopri di più sul suo nuovo ruolo e sulle novità in arrivo! Dopo il grande successo ottenuto con “Terra Amara”, la famosa soap turca trasmessa su Canale 5, l’attricecontinua a far parlare di sé. Sebbene siano passati alcuni mesi dalla conclusione della serie, il pubblico non ha ancora dimenticato la sua straordinaria interpretazione del personaggio di Zuleyha. E ora c’è una novità che farà felici i fan italiani della soap:è tornata in Italia, precisamente a Matera, dove ha partecipato a un prestigioso festival cinematografico per presentare il suo nuovo progetto televisivo, una serie intitolata Sanahe Hayatim (conosciuta in Europa come Mye in Italia come La Mia Vita Meravigliosa).