Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

(Di martedì 27 agosto 2024)live dellatraoggi, martedì 27 agosto Nuova bufera sul ministro della Sicurezza Ben Gvir che ha dichiarato parlando della Spianata delle Moschee: “Vorrei una sinagoga sul Monte del Tempio”. Secondo l’Anp si tratta di un invito a distruggere Al Aqsa. Intanto, il ministro degli Esteri iraniano è tornato a minacciareaffermando che l’Iran si vendicherà per l’uccisione del leader diIsmail Haniyeh avvenuta a Teheran. Continuano intanto i colloqui per un cessate il fuoco che, però, appare sempre più lontano, mentre non si fermano i raid dell’esercito israeliano sulla Striscia di Gaza. Di seguito ledi oggi, martedì 27 agosto 2024, sullatraa Gaza, con Hezbollah in Libano e la crisi in corso in Medio Oriente.Notizia in aggiornamento