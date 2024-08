Bomba Di Marzio | McTominay-Napoli è fatta! Fissate le visite mediche

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 27 agosto 2024) Disgancia laè del. Affare concluso con il Manchester United,in programma per il centrocampista scozzese. I dettagli dell’operazione. Ilpiazza il colpo a sorpresa: Scottè un nuovo giocatore azzurro! La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, confermata dall’esperto di mercato Gianluca Di. Sul suo sito ufficiale, Diha sganciato la: “Ilcontinua a muoversi sul mercato e si prepara ad accogliere Scott, centrocampista scozzese di proprietà del Manchester United. Ci siamo per il passaggio del classe 1996 al: ultimi dettagli in via di risoluzione con gli agenti sul contratto del giocatore e le commissioni.” L’affare è praticamente concluso, con ilche ha battuto la concorrenza di diversi club europei.