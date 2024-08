A Roma è vietato morire ad agosto Stop alle cremazioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ini anche da morti non hanno diritto alla pace. La loro condanna è l'attesa, pure quando sono chiusi dentro una bara. Senza distinzioni tra chi ha il feretro di mogano e coloro che sono sigillati dentro quello di noce. Devono aspettare che i lavoratori del cimitero Prima Porta smaltiscano la coda per la cremazione. Raggruppati all'interno delle due camere mortuarie del cimitero capitolino. Stanzoni dove le bare, a causa delle temperature estive, trasudano letteralmente sangue. Luoghi in cui il silenzio è sfidato dal ronzio delle mosche attratte come calamite dai miasmi. «Durante l'anno ogni giorno in questo cimitero - ci raccontano fonti qualificate - vengono cremati circa 65 cadaveri. Ad, in particolare nelle settimane centrali i numeri sono crollati: 30quotidiane al massimo. E in un'occasione : zero».