De Simone è ancora in carcere Il processo fissato a novembre | Ma chiederemo la liberazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Mentre la nuova Fc Pistoiese si appresta ad iniziare la nuova stagione sportiva, pur non senza qualche ruggine all’interno dei quadri dirigenziali, parallelamente continuano ad andare avanti nelle aule dei tribunali le vicende riguardanti l’Us Pistoiese 1921 e più in particolare l’ex garante del trust Maurizio De, arrestato lo scorso 4 aprile dalla Guardia di Finanza su esecuzione del provvedimento del gip di Roma, nell’ambito di una maxi indagine dei Finanzieri di Venezia su una frode fiscale ai danni dell’Ue, legata ai fondi del Pnrr. La medesima indagine aveva portato all’esecuzione di 24 misure cautelari in tutta Italia e ad un sequestro preventivo per oltre 600 milioni di euro. Tra gli arrestati anche Stefan Lehmann, l’imprenditore tedesco che rilevò la società nel gennaio 2022 per poi cederla allo stesso Deun anno e mezzo dopo.