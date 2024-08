Germania il killer è ancora in fuga | terrore alla festa cittadina 3 morti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 agosto 2024) Si indaga per attentato, con la pista terroristicada accertare, dopo l'attacco inche ha provocato tre. Un uomo ha colpito con un coltello la folla che stava assistendo a un festival a Solingen, e poi è fuggito. Per qualche ora si è pensato a una rapida conclusione della caccia all'uomo con il fermo di un giovane. Ma il quotidiano tedesco Bild riferisce che il giovane arrestato dSpecial Task Force (Stf) non è l'aggressore col coltello, responsabile dell'attacco mortale di Solingen. Secondo le informazioni raccolte da Build, la persona arrestata a casa dei genitori e interrogata per diverse ore è un uomo più giovane e il suo aspetto non corrispondedescrizione dell'autore del reato fatta dai testimoni sul posto.