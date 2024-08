Provincia due nuove nomine al Consorzio ASI | si ricuce lo strappo Lombardi-Iannace

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente delladi Benevento, Nino, con decreto n.145 del 22/08/2024 ha provveduto alla nomina dei Rappresentanti in seno al Consiglio Generale dell’ASI in sostituzione dei Rappresentanti dimissionari. Nicola De Vizio, Sindaco di San Giorgio la Molara, e Gaetano Varricchio, uomo di fiducia del Sindaco di San Leucio del Sannio Nascenzio, vanno a surrogare i dimissionari Mimmo Vessichelli e Vincenzo Falzarano. Per Vessichelli le dimissioni risalgono addirittura allo scorso Febbraio, quando il Sindaco di Paduli lasciò la poltrona da Consigliere e Vicepresidente del, per essere poi eletto Presidente dello stesso. Falzarano, invece, soltanto un mese fa ha comunicato le proprie dimissioni dal consiglio generale, dopo l’adesione a Forza Italia e quindi l’uscita dal “cerchio magico” del campanile.