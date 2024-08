Addio a Delon ne ’L’eclissi’ lavorò col ferrarese Antonioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) E’ scomparso a 88 anni un mito del cinema, Alain. Attore molto amato da un regista come Luchino Visconti che lo lanciò con il film “Rocco e i suoi fratelli” (1960) e poi reso famoso nel ruolo di Tancredi del film “Il Gattopardo”(1963) dove si fidanza con Angelica, la splendida Claudia Cardinale. Ma un ruolo importante Alainlo ha avuto anche in un film diretto dal concittadino Michelangelo: il riferimento è al film “L’eclisse”(1962) in cui riveste il ruolo di Piero, un giovane che si lega a Vittoria (Monica Vitti) una ragazza che per seguire la madre frequenta la Borsa di Roma dove lui esercita il mestiere di agente di cambio. La ragazza è reduce dalla rottura di un rapporto con un professionista e spera che questo nuovo legame le dia tranquillità. Sarà invece un rapporto sentimentale molto complesso. Un film, “L’eclisse”.