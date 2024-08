Un nuovo partito con la benedizione di Meloni e stoccata a Forza Italia | la mossa di Gianfranco Rotondi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) "La nuova Dc esisterà solo nell'ambito del centrodestra":, insieme a Lorenzo Cesa e Totò Cuffaro, dà inizio a una nuova avventura politica. Si tratta di uncontenitore politico che ha già avuto ladella premier Giorgiae che contribuirà a rafre la maggioranza, consolidando la leadership della presidente del Consiglio. Secondo il deputato di Fratelli d', infatti,sarà il successore politico di Berlusconi per i prossimi decenni. A tal proposito ha aggiunto: "Noi dobbiamo stabilizzare la sua leadership, come è stata quella di Berlusconi. Dobbiamo darle respiro per uno o due decenni. E serve la Democrazia cristiana, perché credo che lei per prima sappia che una leadership di questo tipo deve avere non una coperta, ma un copertone".