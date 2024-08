I Radicali sostengono il candidato | Al lavoro per una lista riformista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Anche ihanno stretto un accordo con Michele De Pascale,del centrosinistra alla presidenza dell’Emilia-Romagna, per sostenerlo nella corsa alla Regione. "Abbiamo incontrato Michele de Pascale – ha spiegato Matteo Hallissey, segretario deiitaliani –, lo sosterremo in questa partita delle elezioni regionali". L’intenzione deiè "portare i nostri temi e le nostre iniziative anche all’interno del cantiere del programma che si sta costruendo – ha continuato il segretario –, perché una Emilia-Romagna che vuole essere il più possibile all’avanguardia e continuare un percorso da Regione di riferimento su alcuni temi non può non essere capofila". Allo stesso tempo, ha continuato il segretario, "lavoreremo e contribuiremo a una possibilità die liberal-democratica a sostegno di de Pascale.