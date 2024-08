Napoli il primo mal di pancia di Conte | mercato rivoluzione confronti Osimhen… ne ha per tutti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2024) “Stiamo lavorando da più di un mese, quello che stiamo facendo sicuramente mi soddisfa. Ho trovato ragazzi che hanno voglia di lavorare e di crescere singolarmente e questo mi aiuta e mi dà entusiasmo. La situazione è molto complicata e mi dispiace perché è una situazione bloccata. Non posso dire altro“. La conferenza stampa della vigilia dell’esordio in Serie A per il, con Antonioprotagonista, è tutt’altro che rassicurante. Il tecnico salentino, famoso per la sua schiettezza (e i suoi mal di), ha descritto una situazione complicata, una squadra che all’esordio in Serie A non sarà completa a causa delle ben note vicissitudini disi aspettava una situazione diversa e lo mette subito nero su bianco.