Meteo Campania | stop all’estate arrivano i temporali e calano le temperature

(Di sabato 17 agosto 2024) Un fronte di aria fredda d’origine polare scaccerà il caldo africano che ormai da settimane attanaglia l’Italia. Tra domenica e lunedì infatti, si assisterà ad generale peggioramento delle condizionirologiche su tutte le regioni,compresa, associato ad un marcato calo delleche, almeno per qualche giorno, ritorneranno nelle medie tipiche del periodo. Per quanto riguarda la, già a partire da domenica sono attesi rovesci ed acquazzoni tra le province di Napoli, Avellino e settori settentrionali del salernitano, ma è dalla tarda serata e nella notte di lunedì che si concretizzerà il peggioramento più concreto. In questo frangente infatti, tutte le province sperimenteranno condizioni di tempo instabile con rovesci e, localmente anche di forte intensità.