Masters 1000 Cincinnati 2024 un Sinner alla ricerca della miglior condizione punta alla rivincita contro Rublev

(Di sabato 17 agosto 2024) Jannikha festeggiato il suo 23° compleanno con una torta e senza dover scendere in campo, complice il forfait dell’australiano Jordan Thompson. Una giornata tranquilla e senza patemi per il numero uno al mondo, che entra invece nel suo 24° anno di vita con unada prendersi ai danni di Andrey. La scorsa settimana, a Toronto, è arrivata la sconfitta – sempre a livello di quarti di finale – in tre set. Ora Jannik, anche provando a sfruttare l’assenza di Novak Djokovic e la clamorosa sconfitta di Carlos Alcaraz per mano di Gael Monfils, cerca di guadagnare qualche punto utile in classifica per mettere più margine tra lui e i suoi competitors in vista degli ultimi mesi di stagione.