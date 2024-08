Gli infortuni escludono il trio dei Cherries

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 16 agosto 2024) 2024-08-16 20:04:01 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: David Brooks, Enes Unal e Tyler Adams restano gli unici infortunati certi per la prima partita del Bournemouth in Premier League 2023-24 contro il Nottingham Forest, ha affermato il manager deiAndoni Iraola. Ilsi sta riprendendo dall’operazione, con l’attaccante Unal che soffre di un problema al piede, il centrocampista Adams che si è sottoposto a un’operazione alla schiena e l’ala Brooks che ha bisogno di cure per una lussazione alla spalla che ha riportato mentre giocava per il Southampton nella finale dei play-off del campionato a maggio. “Saranno fuori”, ha detto Iraola prima dell’inizio della sua seconda stagione da allenatore, che inizierà al City Ground sabato (ore 15:00 BST).