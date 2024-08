Vi prego guardatelo… Achille Costacurta interviene per la prima volta dopo la bufera Cosa ha fatto stavolta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 13 agosto 2024)è figlio super vip ma è diventato molto popolareaver partecipato con la mamma, Martina Colombari, a Pechino Express. Ma è diventato ancora più noto nelle ultime settimane,le foto e video che hanno scioccato tutti gli utenti. In realtà il figlio di Billyfin da piccolo ha avuto un carattere un po’ difficile. Anche lui ha mai negato certi atteggiamenti sopra le righe che lo hanno anche portato ad avere alcuni problemi con la legge, per esempio l’aggressione a un vigile, per cui poi si è scusato. “fa dannare e urlare, ma anche ridere, come tutti i 18enni – aveva rivelato la ex Miss Italia in un’intervista rivelando anche che l’effetto covid aveva comportato alcune difficoltà che hanno spinto lei e il marito a richiedere un aiuto esterno – Ci siamo fatti aiutare da una psicologa che si occupa di genitorialità.