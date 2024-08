Noah Lyles | l’uomo più veloce del mondo e la sua passione per League of Legends

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di martedì 13 agosto 2024)è un nome che ormai è sinonimo di velocità quasi quanto lo è (stato) il nome di Usain Bolt. Con una collezione di medaglie d’oro che potrebbe tranquillamente fungere da riserva monetaria, il velocista statunitense ha recentemente aggiunto un altro prestigioso riconoscimento al suo palmarès, conquistando l’oro nei 100 metri ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Tuttavia, per quanto straordinario sia il suo dominio sulla pista,ha rivelato che il suo vero “campo di battaglia” si trova da un’altra parte: su “of”. Per molti aspetti,è una sorta di supereroe ma ciò che rendeancora più interessante (e più “umano” in qualche modo) è la sua inaspettataper ildei videogiochi, in particolare perof