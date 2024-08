Alchemist nuova sede | Sarà una doppia sfida Far tornare gli empolesi e riqualificare la zona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) di Ylenia Cecchetti EMPOLI La notizia che tutti gliaspettavano è arrivata con un post - stra commentato dagli utenti social - condiviso nell’afosa giornata di ieri: l’ha finalmente trovato unacasa. Ecco la sorpresa dell’estate.vita al pub più longevo di Empoli, che rischiava di sparire dalla circolazione. Lo avevano promesso al loro "pubblico", i titolari. "Faremo di tutto per non rinunciare alla nostra città". E così è stato. Tra incredulità e dispiacere, ad aprile aveva fatto rumore la chiusura del famigerato locale, aperto nel 2001 a Ponzano, e costretto a traslocare dopo 23 anni. "Trovare unacon i requisiti giusti è stato difficilissimo - racconta Roberto Taddei, insieme ai genitori, anima dell’Alchimist - Stavamo per mollare ma ce l’abbiamo fatta. Abbiamo scartato una soluzione in piazza dei Leoni, non ci siamo voluti accontentare.