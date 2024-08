Milan Paulo Fonseca sfida il Monza per il Trofeo Berlusconi | dove vederla e le informazioni da sapere

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 11 agosto 2024)si prepara alla gara con ilper ile cosa c’è daArchiviate le prime amichevoli pre-campionato, ildisi avvicina sempre di più all’inizio del campionato. Prima, però, ci sarà da disputare la gara contro il, valevole per il2024. Si tratta della seconda edizione del torneo – dopo quella vinta dai rossoneri lo scorso anno – per ricordare Silvio, lo storico presidente diche ha scritto pagine indelebili della storia del calcio. La seconda edizione delSilviosi gioca martedì 13 agosto 2024 allo stadio San Siro dio. Il fischio d’inizio del match traè previsto alle ore 21:00. La gara sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.