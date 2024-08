Incendio nella discarica regionale di Gorla Maggiore | misurazioni Arpa per la tossicità dell’aria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Unè scoppiato sabato seradi, in provincia di Varese ma non lontano dalla città metropolitana di Milano. Diverse squadre dei vigili del fuoco di Busto Arsizio e dei volontari di Como hanno lavorato per spegnere il rogo, predisponendo due linee di idranti per bagnare la zona. Dalla zona si è levata un’alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Le fiamme sono state sedate intorno alle 22.30 e l’area è stata isolata. Sul posto i tecnici dell’Agenziaper la protezione dell’ambiente stanno effettuando rilevazioni sullae per far emanare ai sindaci posto eventuali ordinanze relative all’evento accaduto.