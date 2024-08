Roma ricorda Marcello Testa | pierre di spicco della movida romana

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 –diby night” dagli anni 80 al 2000, ci ha lasciati la scorsa notte. Si trovava solo in casa quando è stato colto da malore, ha chiamato lui stesso il 118 ma quando è sopraggiunto il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso causato da un infarto. Classe ‘59 (65 anni compiti il 6 maggio) lascia due figli, Maria Camilla, 25 anni, avuta dalla prima moglie Elisabetta e Nicholas, 20 anni, avuto in seconde nozze. Per chi ha vissuto gli anni d’orona”,ha rappresentato senza dubbio una figura centrale, di. Forse parliamo del primointeso come “aggregatore” di giovanissimi che in quegli anni frequentavano le discoteche, ai massimi del loro successo. Giancarlo Bornigia fu il primo che lo volle con sé, prima al Piper, poi al Gilda e infine all’Alien.