Community Shield 2024 | le probabili formazioni di Manchester Utd-Manchester City

(Di sabato 10 agosto 2024) Sabato 10 agosto, alle ore 16, presso lo stadio Wembley di Londra, si gioca la finale del, giunto alla 102esima edizione, che mette di fronte ilUtd, vincitore della Fa Cup, e il, detentore della Premier League.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I Citizen non hanno ripetuto la strepitosa stagione del Triplete di due anni fa, venendo eliminati ai quarti di finale di Champions League e perdendo la Fa Cup proprio contro i cugini. Ad ogni modo, la loro supremazia tecnica non si discute, come dimostra lo score della passata stagione con 3 sconfitte, 96 gol fatti e 34 subiti. I Red Devils sono riusciti a salvare una stagione deludente conquistando il trofeo nazionale inglese. Adesso la squadra di mister Ten Hag spera di ripetersi per dimostrare che il trionfo della passata edizione non è stato un caso.