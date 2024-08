Cari produttori di vino gira e rigira tocca puntare sulla Cina

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 10 agosto 2024) Nuovi frontiere e nuovi mercati. Il, in un periodo delicato e incerto bussa a nuove porte internazionali, tra mercati promettenti e piazze che non sono mai partite. L'Asia continua a essere il continente più complessso per idi, con grandi potenziali ma anche grosse delusioni negli ultimi anni. Il consumo è in aumento, alimentato da economie in rapida crescita come India, Thailandia e Vietnam. Eppure nessuno di questi riesce a fornire il tipo di vendite in volume della, che rimane la forza trainante del consumo delin Asia. L’impatto della domanda cinese In un recente sondaggio fatto da YouGov nella Greater Bay Area (GBA) ha evidenziato come i consumatori dell’area nel 2024 abbiano bevuto tre volte più spesso dei residenti di Hong Kong.