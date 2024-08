Alla Copenhagen Fashion Week la moda è per la gente

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 10 agosto 2024) Sono da poco passate le 22 a Copenaghen. La città è quasi deserta e le poche persone ancora in giro stanno rientrando a casa dopo essere uscite da quella manciata di locali ancora aperti. È buio pesto, come al solito c’è una leggera pioggia che cade e ad illuminare Møntergade ci sono solo le vetrine. Davanti a una, dall’altra parte della strada, c’è Sigurd Bank, direttore creativo e founder di mfpen, impegnato a fotografare il suo store che avrebbe inaugurato pochi giorni dopo. «È l’unico momento della giornata in cui non c’è il riflesso sulle vetrine» mi dice dopo avermi salutato. È arrivato lì in macchina dopo venti minuti di viaggio, è chino sulla sua fotocamera e sembra non risentire della pioggia e del freddo danese. «Ma non poteva farlo fare a qualcun altro?» mi chiede la persona che è con me. Ha ragione, ma su questo ci torneremo tra un po'.