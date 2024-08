SuperEnalotto Lotto e 10eLotto | estrazione e numeri vincenti di oggi giovedì 8 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Come ognitornano puntuali le estrazioni die 10e. Questa sera,, dalle 20, scoprite con noi tutti iestratti in diretta. Stasera il concorso numero 125 delmette in palio per la sestina vincente un jackpot vicino ai 59 milioni di euro. Ma anche ile il 10epromettono grandi vincite come accaduto ad un due fortunati giocatori lombardi: uno a Cunardo, in provincia di Varese, che con un 9 Doppio Oro si è portato a casa 100mila euro, mentre un altro a Olgiate Comasco, in provincia di Como, ha messo a segno un 9 Oro da 50mila euro. L’ultimo jackpot delcentrato risale allo scorso maggio quando un fortunato giocatore di Napoli centrò la sestina vincente assicurandosi un montepremi da 101 milioni di euro.