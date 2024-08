Gare oggi 8 agosto in tv atletica Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024), diretta tv e streaming e tutte le informazioni per seguire ledileggera in programma nella serata di giovedì 8alledi. Oltre alla finale del salto in lungo femminile con Larissa Iapichino, ci saranno diversein programma nella serata, tra finali e semifinali. Tra queste le prove dell’eptathlon con l’azzurra Sveva Gerevini, ma anche le finali dei 110 hs e dei 200 maschili, dei 400 hs con la spettacolare sfida tra la statunitense Sydney McLaughlin e l’olandese Femke Bol, e del lancio del giavellotto maschile. Di seguito, tutte le informazioni per seguire le. SEGUI IL LIVE REGOLAMENTOCALENDARIO E ORARIIL MEDAGLIERE DIIL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO TV E STREAMING – Le batterie inizieranno alle ore 10.