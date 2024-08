Taranto | innovativo trattamento terapeutico per il morbo di Parkinson Asl

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 6 agosto 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Nella Struttura Complessa di Neurologia e Stroke Unit del Santissima Annunziata di, diretta dal dottor Giovanni Boero, è stato effettuato nei giorni scorsi il primo impianto di levodopa per infusione sottocutanea, il quarto fino a ora in Puglia. Il, eseguito ancora in pochi centri in Italia, apre un nuovo scenarioper i pazienti affetti dadinon ben controllati con la terapia orale. La levodopa è il farmaco più efficace per ildella malattia di, si assume per via orale, sotto forma di capsule o di compresse, ma le fluttuazioni delle concentrazioni plasmatiche del farmaco, quando viene ingerito, sono spesso associate a un controllo variabile dei sintomi motori e allo sviluppo di movimenti involontari.