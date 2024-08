L' ascesa del vino in India | il potenziale straordinario di un mercato emergente che interessa anche l' Italia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 5 agosto 2024) Dall’essere una bevanda riservata a un’élite, ilinè passato a rappresentare un simbolo di uno stile di vita in rapida evoluzione. Con una popolazione di quasi 1,5 miliardi di persone e un'economia in continua crescita, l’sta scoprendo il piacere del, trasformandosi in uno dei mercati più promettenti del mondo, con le importazioni cresciute del 500 per cento nel 2023. Questo boom, favorito da un cambiamento nelle preferenze dei consumatori e da politiche fiscali più favorevoli (ne avevamo già parlato qui), rende il subcontinente una destinazione sempre piùnte per i produttori diinternazionali. Nikhil Agarwal, fondatore di All Things Nice (agenzia di consulenza e marketing per il lusso, ile gli alcolici) e co-organizzatore di ProWein, ha delineato in un'intervista a Wine Meridian un quadro entusiasmante delno.