House of the Dragon 2 la recensione dell’ottavo episodio | un deludente finale di stagione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Siamo arrivati alla resa dei conti neldella secondadiof the(2x08) o forse no? Un epilogo fin troppo aperto per unaavvincente, ma forse tirata troppo per le lunghe. La nostra. I draghi di Valyria solcano il cielo dei Sette Regni ed è tempo di fuoco e sangue. Almeno è questo che avremmo voluto vedere nell'ottavo ed ultimodiof the2.che ci costringe a salutare i Targaryen e la storia della loro dinastia fino al 2026, per un terzo ciclo già ordinato da HBO dopo il successo della serie prequel de Il Trono di Spade. Una secondaaltalenante, che non ha raccolto i consensi praticamente unanimi del ciclo inaugurale, probabilmente per alcune scelte narrative volte ad allungare ulteriormente il racconto rispetto a quel compendio