Pillole di me allo Smart festival Benvenuti si racconta col sorriso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Poliedrico e dall’umorismo tagliente, sarà Alessandroad illuminare l’agosto teatrale di Arezzo. L’artista dalle tante doti, con un legame profondo con la toscanità, salirà sul palcoscenico dell’Arena Eden di Arezzo domanialle 21,15 con il suo spettacolo "di me – memorie comiche di Alessandro", una produzione Arca Azzurra. "di me, ossia un po’ di robe comiche, un po’ recitate, un po’ lette, perre a quelle orecchie che vorranno ascoltarmi, il mio divertimento nel vivere una vita sul filo di una comicità condensata insalvifiche che proteggono il cervello e la sua cugina Anima, dal brutto che l’esistenza ogni giorno ci propone con sadico entusiasmo, senza che nessuno le abbia minimamente chiesto niente –, presentando le sue memorie in prima persona, come solo potevano essere presentate.