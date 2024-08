Novak Djokovic si è tolto un peso | Ho dato tutto il mio cuore per vincere questo oro olimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Il sogno diè diventato realtà: oroe Carrer Grand Slam completato. Mancava solo il metallo più pregiato dei Giochi alla sconfinata bacheca del serbo, ricordando gli innumerevoli titoli Slam, nelle ATP Finals e nei Masters1000. Nole ha compiuto questa impresa, sconfiggendo in due tie-break (7-6 (3) 7-6 (2)) lo spagnolo Carlos Alcaraz, grande favorito della vigilia. Uno spot per il tennis e una grande dimostrazione di attaccamento ai propri colori da parte di un campione infinito come il serbo. “Quasi tre ore di gioco in due set, un livello altissimo e una lotta incredibile. Quando ho chiuso l’ultimo colpo è stato l’unico momento sono stato certo di aver vinto. Lui non si arrendeva mai“, ha raccontatoai microfoni di Eurosport. “Ho dovuto esprimere il mio miglior tennis.