Dammi tre parole | sole cuore e… Ratatatà! Nei tormentoni estivi 2024 più gang che amore Ma non tutto è perduto

(Di domenica 4 agosto 2024) L’no, non è decisamente il leitmotiv dei. A farla da padrone sono cocktails, mare, fisici palestrati, macchinoni, ma anche lame, mitra, rapine et similia, roba da fare impallidire il povero Eminem, peraltro tornato alla grande con The Death of Slim Shady (Coup de Grâce). Ma Andiamo con ordine, seguendo le instabili classifiche di Spotify. “Sesso e Samba”: Tony Effe e Gaia hanno vinto A farla da padrone è sicuramente Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia. Dopo il primo ascolto diventa un mantra c’è poco da fare: hanno vinto. Il mix perfetto di sonorità latine e la splendida coppia fanno il resto. Anna e i suoi “30 gradi” Poi c’è 30 gradi di Anna, “l’A A A A A Bronzatissima” dei millenials. Sicuramente non è stato molto difficile scriverne il testo, ottimo il vibe che fa ballare davvero tutti. Del resto Anna è l’artista italiana più ascoltata su Spotify.