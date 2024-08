Parigi 2024 canottaggio | otto femminile chiude in sesta e ultima posizione la finale A

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Niente medaglia dalquest’oggi alle Olimpiadi di. Dopo due giornate con podio azzurro, nell’unicaA di oggi con un’imbarcazione italiana ai nastri di partenza, vale a dire l’, arriva come da previsioni l’ultimo posto su sei in questo atto conclusivo sulle acque del Nautical St – Flat.raggiunta e chiusa inpiazza che resta comunque un ottimo risultato visto il livello delle rivali in questa specialità: vanno dunque fatti i complimenti alle nostre Giorgia Pelacchi, Linda de Filippis, Alice Gnatt, Aisha Rocek, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Alice Codato e Veronica Bumbaca, accompagnate dal giovane timoniere Capponi, che hanno chiuso la loro gara in 6’07?51. L’oro è stato conquistato dalla fortissima Romania in 5’54?39, argento al Canada e bronzo al Regno Unito, poi Australia, Usa e per l’appunto l’Italia.