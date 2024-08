Torino tempesta di ghiaccio | chicchi di grandine enormi Alberi sulle macchine

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 agosto 2024) Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 2 agosto 2024, una violenta grandinata ha colpitoe la zona collinare circostante, causando numerosi disagi. Idicaduti erano di dimensioni medie, provocando diversi problemi in vari punti della città. In via Torricelli un albero è caduto su un’auto e due persone sono rimaste bloccate. In strada del Mainiero un albero è caduto su una casa danneggiando alcuni cavi. In corso Regina Margherita angolo corso Principe Oddone una gru è caduta appoggiandosi su una casa. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. In particolare la grossa mole di acqua ha colpito anche la stazione di Porta Nuova. Come testimoniano le immagini del video al supermercato dell’Esselunga, lato via Sacchi, la pioggia cade dall’alto e si è depositata tra gli scaffali del supermarket.