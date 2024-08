E adesso Occhio alle truffe Campagna di prevenzione | Per dati molto allarmanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Si chiama "" ladi comunicazione del Comune per lae il contrastoagli anziani, realizzata con il finanziamento del ministero dell’Interno (poco più di 17 mila euro) e la collaborazione di prefettura, gruppo Paim e Autolinee Toscane (i flyer contenenti le principali tipologie die i consigli utili per evitarli sono affissi anche all’interno dei bus di linea cittadini). "Per la terza volta - ha detto l’assessore per i rapporti con il cittadino, Gabriella Porcaro - l’amministrazione ha deciso di partecipare a questa iniziativa sulla scorta deiriferiti dal ministero: sono ben 99 mila leche si consumano online in tutta Italia in un anno e 25 mila a discapito proprio degli anziani. Non a caso, questaviene attivata nel periodo estivo, un momento in cui gli anziani restano soli più a lungo.