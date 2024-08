Como non ce l’ha fatta il bambino soccorso in piscina Morto dopo quattro giorni di agonia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Una giornata di divertimento si è trasformata in tragedia domenica scorsa a Cermenate, in provincia di. Undianni, di origini marocchine e residente a Lomazzo, ha perso la vitaun incidente in unapubblica. Il piccolo, giocando con gli altri bambini, ha lasciato lababy per tuffarsi in quella degli adulti, passando dallo scivolo. Non è più riemerso, scatenando il panico tra i presenti.Leggi anche: Bergamo, donna di 59 anni accusa un malore e muore nel parco acquatico I soccorsi immediati Gli addetti alla sicurezza e i bagnini del centro sportivo sono intervenuti tempestivamente. Hanno recuperato ilprivo di sensi dall’acqua. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Bergamo, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva.