Roma ufficiale | Matias Soulé è un nuovo giocatore dei giallorossi

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 - Si è fatta attendere un giorno in più, ma in città ormai non c'erano più dubbi. Dopo il bagno di folla all'aeroporto di Fiumicino, quelli tipici delle grandi stelle e l'attesa febbrile dopo le visite mediche di due giorni fa, finalmente laha comunicato ufficialmente l'ingaggio di. A darne la notizia è stato lo stesso club capitolino nella prima serata di ieri, pubblicando sul proprio sitola nota del suo acquisto a titolo definitivo. Ilha avuto un'accoglienza da star, ma anche un trattamento di pari tipo da parte della società, avendolo reso già adesso il protagonista dello spot per la presentazione della maglia da trasferta 24-25, in un video pubblicato sui social. Ecco il comunicato capitolino che conferma l'esito positivo della trattativa.