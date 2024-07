Le ciclabili della discordia Salvi i parcheggi lato ospedale | Pista ridotta in alcuni tratti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Le pistecontinuano a sollevare polemiche dall’autunno 2020. Le proteste di commercianti e residenti, espresse tramite lettere indirizzate a Palazzo Malinverni, sono arrivate lunedì in consiglio comunale. Tre interrogazioni urgenti presentate da Fratelli d’Italia e Lega hanno portato il dibattito in aula, dove molti cittadini si sono riuniti per ascoltare le rispostegiunta Radice. "A causa delle tempistiche legate al finanziamento, è stato necessario avviare il cantiere senza ulteriori ritardi, basandoci sul progetto disponibile – ha detto l’assessore Marco Bianchi, ribadendo quanto espresso in una lettera inviata ai cittadini che avevano richiesto chiarimenti –. Il progetto attuale prevede la riduzione delle zoneo su entrambi i latistrada.