Filippo Turetta a Giulia Cecchettin poco prima di ammazzarla | Non usare il cellulare C’è il video

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Emergono ulteriori dettagli sul tragico caso di, la giovane di 22 anni uccisa dal suo ex fidanzato,, il 22 novembre 2023. Le telecamere di sorveglianza di un McDonald’s hanno registrato i due mentre cenavano insiemedell’omicidio. Leggi anche:, il padre si scusa per le frasi in carcere: “Avevo paura si suicidasse” Il gesto di controllodell’aggressione Queste immagini, pubblicate in esclusiva dal settimanale “Giallo”, mostranoal bancone del locale mentre gesticola verso, come per indicarle di nonil telefono. “Nonil”, le avrebbe dettodi aggredirla mortalmente con un coltello. Questo gesto, ripreso dalle telecamere, suggerisce un controllo oppressivo da parte del giovane, che sembrava voler impedire adi chiedere aiuto.