Bergamo | sindaco Terno d’Isola ‘profondo dolore vicini a famiglia vittima’

(Di martedì 30 luglio 2024) Milano, 30 lug. (Adnkronos) – “Questa notte, la nostra comunità è stata scossa da un profondo. L’amministrazione comunale esprime la più sentita vicinanza ai familiari e alle persone prossime alla vittima. Si prega l?intera cittadinanza di rispettare la privacy dei suoi cari in questo momento di sofferenza”. Lo scrive Gianluca Sala,di), a poche ore dall’omicidio della 33enne Sharon Verzeni. “Confidiamo nell?operato delle forze dell’ordine, che ringraziamo per la prontezza, la professionalità e la sensibilità dimostrate” aggiunge il primo cittadino che precisa che “gli eventi di carattere aggregativo in programma questa settimana sul territorio comunale sono stati annullati, con particolare riferimento alla rassegna estiva”. L'articoloCalcioWeb.