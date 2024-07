Travolta da masso muore in montagna una turista ligure

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 29 luglio 2024) AGI - Un'escursionista genovese di 34 anni è morta dopo essere stata investita da unstaccatosi da una parete nel Bellunese: l'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica lungo il Vallon del Froppa, sotto forcella Marmarole, vicino a Calalzo di Cadore, nel Bellunese. La donna stava scendendo assieme a cinque amici, altre due donne e tre uomini provenienti da zone diverse d'Italia, che verso le 18.30 hanno lanciato l'allarme spostandosi più a valle per trovare il segnale telefonico. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino di Pieve di Cadore e del Centro Cadore, supportati da un elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Il gruppo era partito dal Rifugio Baion ed era diretto al Rifugio Chiggiato. Al momento della caduta della vittima procedeva vicino a un'amica che poi è stata imbarcata in elicottero e trasportata in ospedale sotto shock.