LIVE Arnaldi-Koepfer 6-3 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | gran finale di set per Matteo!

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Esce in lunghezza il rovescio di, che era comunque in difficoltà nel punto. 6-3 SET! Ancora una prima vincente, stavolta esterna, per chiudere! 40-30 SET POINT: prima centrale vincente! 30-30 Non demorde, che quando può far andare il dritto lo fa con assoluta efficacia. 30-15 Largo il rovescio di. 15-15 Stavoltaesagera con la potenza. 0-15 Cannonata in risposta con il dritto incrociato di, vincente. 5-3 BREAK! Finisce a metà rete il dritto diva a servire per il set. Vantaggio, PALLA BREAK: splendida la pressione da fondocampo del sanremese! 40-40 Chiamato a rete, gli va male perchélo passa con un ottimo rovescio. 40-30 Trova l’incrociato vincente con il dritto. 30-30gestisce male questo punto.