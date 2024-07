LIVE Italia-Repubblica Dominicana 3-1 Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | le azzurre vincono una sfida insidiosa!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-18 FINISCE QUIIIIII! Murone di Orro su Pena, l’vince al debutto! 24-18 Errore al servizio di Egonu. 24-17 Scappa il servizio di Jineiry Martinez, ci sono 7 match-point per l’! 23-17 Pallonetto di Gonzalez Lopez da posto due. 23-16 Questa volta Egonu trova il mani-out. 22-16 Muro di Pena su Egonu. 22-15 Primo tempo di Jineiry Martinez. 22-14 Bellissimo colpo in parallela di Omoruyi! 21-14 De La Cruz mette giù una palla a filo rete. 21-13 Primo tempo imprendibile di Danesi. 20-13 MURONEEEE DI DANESI SU GONZALEZ LOPEZ! 19-13 Gonzalez Lopez pesta la linea dei tre metri. 18-13 Errore in attacco di De La Cruz, manteniamo 5 punti di vantaggio. 17-13 Fast vincente di Arias. 17-12 Lungo il servizio di Pena. 16-12 Errore in attacco di Sylla, in campo anche Omoruyi. 16-11 Ricambia il favore Gonzalez Lopez.