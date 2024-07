Calendario ginnastica artistica oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 28 luglio tv italiane in gara rotazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024)domenica 28va in scena la secona giornata di gare dialledi Parigi. Alla Bercy Arena si disputeranno le qualificazioni femminili, che determineranno le varie qualificate alle finali: otto per laa squadre, ventiquattro per il concorso generale individuale, otto per ogni singoli specialità. Si preannuncia grande spettacolo nell’arco delle cinque suddivisioni in, per una gi0rnata cruciale nell’economia dell’intera rassegna a cinque cerchi. Nella prima suddivisione (ore 09.30) spazio a Gran Bretagna, Romania, Messico e un gruppo misto. Nella seconda (ore 11.40) toccherà all’Italia, che girerà insieme agli USA e alla Cina. Nella terza (ore 14.50) saranno impegnate Giappone, Olanda e due gruppi misti. Nel quarto gruppo (ore 18.00) vedremo all’opera Francia, Canada e Corea del Sud. Nella quinta suddivisione (ore 21.