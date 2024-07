Alien | Rogue Incursion il nuovo trailer mostra il gameplay e rivela l’identità della protagonista

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 28 luglio 2024) Il team di sviluppo Survios ha pubblicato unvideo di, l’atteso sparatutto horror per visori VR che catapulterà i giocatori in un’avventura horror in realtà virtuale su PlayStation VR2, Steam VR e Meta Quest 3. Precisiamo che grazie a questo filmato è possibile scopriredel gioco: Zula Hendricks. Per chi non la conoscesse, si tratta di una vera e propria vecchia conoscenzaserie, visto che è apparsa in diversi romanzi e fumetti appartenenti al franchise, quali nello specificos: Defiance,: Resistance ed il romanzo di: Isolation.