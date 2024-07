Temptation Island Raul Dumitras cancella ogni ricordo con Martina De Ioannon | il durissimo gesto

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 27 luglio 2024)dopo12 ha fatto unche segna la rottura definitiva daDe. Il ragazzo è tornato attivo sui social dopo più di un mese dalla fine dell’esperienza nel resort situato in Sardegna e ha voluto confermare anche qui di aver dimenticato completamente la sua ex fidanzata.infatti ha deciso di eliminarefoto che aveva pubblicato conDeprima di12. Inoltre sembra che la relazione con la tentatrice conosciuta nel villaggio prosegua a gonfie vele!12: biografia diDeDeha 26 anni, è di Roma e fa l’imprenditrice. In particolare, la ragazza gestisce un rinomato locale nella Capitale, il Ristorante Da Dante, frequentato da tantissimi vip. È fidanzata conda dieci mesi, ma si erano frequentati anche due anni prima.