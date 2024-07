Arriva la sanzione per il drone spia del Canada calcio femminile Dalla Fifa -6 punti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 27 luglio 2024) AGI - Laha penalizzato di seila nazionale dideldopo il caso dello spionaggio con undell'allenamento delle rivali neozelandesi. Squalificati per un anno da ogni attività legata alla ct Bev Priestman, già sospesafederazione, e la sua assistente Jasmine Mander e l'analista Joseph Lombardi. A questo punto per le campionesse olimpiche in carica delsarà molto difficile superare la fase a gironi: dopo aver battuto le neozelandesi all'esordio, dovranno sconfiggere anche le padi casa francesi domenica e poi la Colombia per poter sperare. Sul, che sarebbe già stato utilizzato anchenazionale maschile in Coppa America, la federdel Paese nordamericano ha ordinato "un'inchiesta esterna indipendente".