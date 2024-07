Santanchè attacca Guardian e NYT sulla siccità in Sicilia | Così danneggiate il turismo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dai rubinetti non esce più acqua in? Bevete minerale. Parafrasando il noto aforisma (più o meno leggendario) che vede protagonista la regina Maria Antonietta la quale propose di dare brioche ai cittadini affamati che reclamavano pane, la nostra ministra delDanielapensa bene dire alcuni tra i più importanti giornali stranieri perché si permettono di riportare notizie (per altro ben note dalla nostra, di stampa) sull'emergenzainche rischia di lasciare a secco anche ilin una stagione che per l'isola è di cruciale importanza. I reportage dei giornali esteri Prima ha scritto il: Dopo aver perso i raccolti, lateme di perdere anche il, titola il quotidiano inglese nel reportage in cui descrive campagne assetate e animali a rischio perché senza acqua.