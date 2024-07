Parigi 2024 lamentele del team britannico | al Villaggio carne cruda e poco cibo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024), menù low carb, poca varietà e porzioni troppo piccole. Questo è quanto lamentato dalla delegazione della Gran Bretagna, che non ha apprezzato la cucina offerta dalolimpico. Gli atleti provenienti da oltre la Manica hanno dunque optato per un ristorante inglese. Ilaveva già messo in conto questo ‘piano B’, portando auna squadra di chef e affittando una struttura alberghiera a Clichy. Gli atleti della Gran Bretagna hanno sottolineato la presenza dinei piatti offerti dal. “All’inizio di ogni Olimpiade qualche problema emerge e stavolta è ilal– hanno affermato gli inglesi -. Certi alimenti non sono sufficienti: uova, pollo, i carboidrati, e poi c’è la qualità del, con laservita agli atleti. Devono migliorarlo notevolmente nei prossimi due giorni.